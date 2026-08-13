4th Annual Hummingbird Festival
4th Annual Hummingbird Festival
Free Event. Donations accepted for refreshments.
Activities: banding hummingbirds, Indian folklore about hummingbirds, interesting facts about hummingbirds, plants for hummingbirds, pollinator plants for sale and a poster contest.
Jeffers Bend Environmental Center
09:00 AM - 12:00 PM on Sat, 22 Aug 2026
Event Supported By
Jeffers Bend Environmental Center
270-885-5600
jeffersbend@gmail.com
Jeffers Bend Environmental Center
1170 Metcalf LaneHopkinsville, Kentucky