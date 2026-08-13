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4th Annual Hummingbird Festival

4th Annual Hummingbird Festival

Free Event. Donations accepted for refreshments.

Activities: banding hummingbirds, Indian folklore about hummingbirds, interesting facts about hummingbirds, plants for hummingbirds, pollinator plants for sale and a poster contest.

Jeffers Bend Environmental Center
09:00 AM - 12:00 PM on Sat, 22 Aug 2026

Event Supported By

Jeffers Bend Environmental Center
270-885-5600
jeffersbend@gmail.com
https://www.jeffersbend.org
Jeffers Bend Environmental Center
1170 Metcalf Lane
Hopkinsville, Kentucky