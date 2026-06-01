CCPL Summer Family Storytime
AGE Group: Children aged 1-6, accompanied by an Adult. Siblings are welcome.
No Registration Required.
CCPL’s Summer Family Story Time is a fun-filled 45 minute multi-age storytime program featuring books, songs, and activities for children ages 1-6, accompanied by an adult.
CCPL 2026 Summer Family Story Time Dates & Themes:
- June 4 Theme: Dino Play
- June 11 Theme: Fresh Dirt
- June 18 Theme: Digging for Information
- June 25 Theme: Paleontology & Archaeology
- July 2 Theme: Celebrating America 250
Calloway County Public Library
Every week through Jul 02, 2026.
Thursday: 10:00 AM - 10:45 AM
270-753-2288
contactccpl@callowaycountylibrary.org
710 Main SMurray, Kentucky 42071
sandy.linn@callowaycountylibrary.org