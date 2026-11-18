The Dawson Springs Museum & Art Center is hosting a community LEGO Exhibit featuring both set builds and original creations. Participants may drop off their LEGO builds on November 14 from 10:00 AM–12:00 PM at 127 S. Main Street in Dawson Springs. The exhibit opens November 22 during Jingle & Mingle, with viewing hours on November 22 (1:00–5:00 PM), November 25 (1:00–4:00 PM), December 2 (1:00–4:00 PM), December 3 (1:00–4:00 PM), December 4 (1:00–4:00 PM), and December 6 (4:00–7:00 PM). For more information, contact Brent Menser at 270‑871‑2517, Diane Coates at 270‑871‑7867, or Debbie Cansler at 270‑339‑5005.