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Hopkins County-Madisonville Public Library Tinker Tuesday

Hopkins County-Madisonville Public Library Tinker Tuesday

Calling all young makers and curious minds!

Join us for our Tinker Tuesday Craft Workshop for Kids – a hands-on adventure in creativity, crafting, and invention!

Drop in any time between 12 – 5pm to enjoy our pop-up Makerspace Lab!

Each week will feature several STEM related activities to keep you thinking, creating, and exploring for hours!

Hopkins County-Madisonville Public Library
12:00 PM - 05:00 PM on Tue, 21 Jul 2026

Event Supported By

Hopkins County-Madisonville Public Library
270-825-2680
library@publiclibrary.org
http://www.publiclibrary.org
Hopkins County-Madisonville Public Library
425 E. Center Street
Madisonville, Kentucky
270-825-2680
library@publiclibrary.org
http://www.publiclibrary.org