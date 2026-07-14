Hopkins County-Madisonville Public Library Tinker Tuesday
Hopkins County-Madisonville Public Library Tinker Tuesday
Calling all young makers and curious minds!
Join us for our Tinker Tuesday Craft Workshop for Kids – a hands-on adventure in creativity, crafting, and invention!
Drop in any time between 12 – 5pm to enjoy our pop-up Makerspace Lab!
Each week will feature several STEM related activities to keep you thinking, creating, and exploring for hours!
Hopkins County-Madisonville Public Library
12:00 PM - 05:00 PM on Tue, 21 Jul 2026
Event Supported By
Hopkins County-Madisonville Public Library
270-825-2680
library@publiclibrary.org
Hopkins County-Madisonville Public Library
425 E. Center StreetMadisonville, Kentucky
270-825-2680
library@publiclibrary.org