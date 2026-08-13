Pennyrile Forest State Resort Park 2 Person Golf Scramble
Pennyrile Forest State Resort Park 2 Person Golf Scramble
Every Thursday at 5 PM
2-Person “Luck of the Draw” 9-Hole Scramble
• $12 per person (includes cart + green fee)
• Random teams, laid-back, competitive fun
Pennyrile Forest State Resort Park
05:00 PM - 08:00 PM on Thu, 20 Aug 2026
Event Supported By
Pennyrile Forest State Resort Park
2707973421
haley.joseph@ky.gov
Pennyrile Forest State Resort Park
20781 Pennyrile Lodge RoadDawson Springs, Kentucky 42408
2707973421
haley.joseph@ky.gov