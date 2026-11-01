3rd Annual Santa's Elves Holiday Market
3rd Annual Santa's Elves Holiday Market
3rd Annual Santa's Elves Holiday Market is holiday shopping under one roof. With over 50 different vendors, kick off your holiday shopping season. Santa and Mrs. Claus will be there for photos. Kid's area will include several interactive games. There will also be a VISA $100 gift card giveaway.
Paducah Expo & Convention Center
09:00 AM - 04:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Paducah Convention Center
(270) 408-1346
Paducah Expo & Convention Center
1 Executive BlvdPaducah, Kentucky 42001
270-408-1346