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3rd Annual Santa's Elves Holiday Market

3rd Annual Santa's Elves Holiday Market

3rd Annual Santa's Elves Holiday Market is holiday shopping under one roof. With over 50 different vendors, kick off your holiday shopping season. Santa and Mrs. Claus will be there for photos. Kid's area will include several interactive games. There will also be a VISA $100 gift card giveaway.

Paducah Expo & Convention Center
09:00 AM - 04:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Paducah Convention Center
(270) 408-1346
https://www.paducahconventioncenter.com/?fbclid=IwAR2Nid9FDe615YOrPyOFMnqOSoCYwI9RDfGhS8ve_TO2ZWqqEF7qvBZzfQQ
Paducah Expo & Convention Center
1 Executive Blvd
Paducah, Kentucky 42001
270-408-1346
https://www.paducah.travel