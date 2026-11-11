Adult Christmas Bingo at George Coon Public Library
Adult Christmas Bingo at George Coon Public Library
Do you like bingo? Do you like music? What about a little friendly competition?
Grab your friends and join us as we get ready for the holiday season with MUSIC BINGO! We have have replaced bingo numbers with Christmas songs. With each song, you could be closer to BINGO!
George Coon Public Library
05:30 PM - 07:30 PM on Tue, 17 Nov 2026
Event Supported By
George Coon Public Library
(270) 365-2884
georgecoonlibrary@gmail.com
George Coon Public Library
114 S. Harrison StreetPrinceton, Kentucky 42445
(270) 365-2884
georgecoonlibrary@gmail.com