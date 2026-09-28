© 2026
News and Music Discovery
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Calloway County Extension Office Cookie Decorating Class

Calloway County Extension Office Cookie Decorating Class

It’s time to get creative and a little spooky as we learn fun techniques for decorating Halloween cookies!

Calloway County Family and Consumer Sciences Extension
05:00 PM - 07:00 PM on Tue, 6 Oct 2026

Event Supported By

Calloway County Extension Office
270-753-1452
di_ces_calloway@email.uky.edu
https://calloway.ca.uky.edu/
Calloway County Family and Consumer Sciences Extension
93 Extension Way
Murray, Kentucky
(270) 753-1452
dl_ces_calloway@email.uky.edu
calloway.ca.uky.edu