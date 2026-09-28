Calloway County Extension Office Cookie Decorating Class
Calloway County Extension Office Cookie Decorating Class
It’s time to get creative and a little spooky as we learn fun techniques for decorating Halloween cookies!
Calloway County Family and Consumer Sciences Extension
05:00 PM - 07:00 PM on Tue, 6 Oct 2026
Event Supported By
Calloway County Extension Office
270-753-1452
di_ces_calloway@email.uky.edu
Calloway County Family and Consumer Sciences Extension
93 Extension WayMurray, Kentucky
(270) 753-1452
dl_ces_calloway@email.uky.edu