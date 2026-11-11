Calloway County Extension Office Holiday Bazaar
Calloway County Extension Office Holiday Bazaar
Get a head start on your holiday shopping! Join the Calloway County Extension Homemakers on Saturday, November 14, for our Holiday Bazaar, featuring unique gifts, handmade treasures, and festive finds perfect for everyone on your Christmas list!
Calloway County Family and Consumer Sciences Extension
08:00 AM - 02:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Calloway County Extension Office
270-753-1452
di_ces_calloway@email.uky.edu
Calloway County Family and Consumer Sciences Extension
93 Extension WayMurray, Kentucky
(270) 753-1452
dl_ces_calloway@email.uky.edu