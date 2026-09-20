GCPL Live Online Author Talks: Paletero Man: un viaje por el barrio, la musica y el arte con Lucy Diaz (Spanish)

Agarra un puñado de monedas y prepárate para bailar por la calle. Únete a nosotros para una enérgica conversación mientras celebramos la alegría de la comunidad y la diversión del verano con Lucky Diaz, músico ganador del premio Latin GRAMMY y autor del sensacional libro ilustrado bilingüe, Paletero Man.

¿Cuál es la mejor manera de refrescarse en un caluroso día de verano? ¡Corre rápido y encuentra al Paletero José!

Sigue a nuestro narrador mientras recorre su ajetreado vecindario en busca del Paletero Man. Pero cuando finalmente lo alcanza, los bolsillos de nuestro narrador están vacíos. ¡Oh no! ¿Qué pasó con su dinero? Se necesitará la ayuda de toda la comunidad para conseguir la sabrosa golosina ahora.

Inspirada en los vibrantes ritmos de Los Ángeles y la exitosa canción de Diaz, esta hermosa historia invita a los lectores a un vecindario bañado por el sol donde el sonido de una campana significa que la mejor golosina del día está a la vuelta de la esquina.

¡Regístrate hoy y descubre cómo todos podemos aportar un poco más de dulzura y espíritu comunitario a nuestra vida diaria!

Ten en cuenta que presentaremos a Lucky Diaz dos veces en esta fecha, una en español y otra en inglés. Asegúrate de registrarte para el formato que prefieras.

