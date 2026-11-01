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George Coon Public Library All Booked Book Talk

George Coon Public Library All Booked Book Talk

No pre-registration required.

  • Discuss monthly reads
  • Discuss all things books
  • Discover new books

Call (270) 365-2787 for more information.

George Coon Public Library
05:30 PM - 06:30 PM on Tue, 10 Nov 2026

Event Supported By

George Coon Public Library
(270) 365-2884
georgecoonlibrary@gmail.com
http://www.georgecoonpubliclibrary.com/
George Coon Public Library
114 S. Harrison Street
Princeton, Kentucky 42445
(270) 365-2884
georgecoonlibrary@gmail.com
http://www.georgecoonpubliclibrary.com/