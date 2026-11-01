George Coon Public Library All Booked Book Talk
George Coon Public Library All Booked Book Talk
No pre-registration required.
- Discuss monthly reads
- Discuss all things books
- Discover new books
Call (270) 365-2787 for more information.
George Coon Public Library
05:30 PM - 06:30 PM on Tue, 10 Nov 2026
Event Supported By
George Coon Public Library
(270) 365-2884
georgecoonlibrary@gmail.com
George Coon Public Library
114 S. Harrison StreetPrinceton, Kentucky 42445
(270) 365-2884
georgecoonlibrary@gmail.com