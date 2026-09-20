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Graves County Extension Office Scrapbook Classes

Graves County Extension Office Scrapbook Classes

Let’s get to scrapbooking! Join us for a day of Scrapbook Classes and turn your favorite memories into something worth keeping!

Choose from two fun projects:
10 AM | $35 : Create a flipbook perfect for school-day memories! A “to-go” kit option is available.
4 PM | $10 : Learn to create a simple two-page scrapbook layout that’s perfect for beginners! Ages 12+

September 26
Call 270-247-2334 to sign up
Fees are due by September 18

Graves County Cooperative Extension Service
10:00 AM - 11:00 AM on Sat, 26 Sep 2026

Event Supported By

Graves County Cooperative Extension Service
(270) 247-2334
graves.ext@uky.edu
http://graves.ca.uky.edu/
Graves County Cooperative Extension Service
4200 State Route 45 N
Mayfield , Kentucky 42066
(270) 247-2334
graves.ext@uky.edu
http://graves.ca.uky.edu/