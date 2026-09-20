Graves County Extension Office Scrapbook Classes

Let’s get to scrapbooking! Join us for a day of Scrapbook Classes and turn your favorite memories into something worth keeping!

Choose from two fun projects:

10 AM | $35 : Create a flipbook perfect for school-day memories! A “to-go” kit option is available.

4 PM | $10 : Learn to create a simple two-page scrapbook layout that’s perfect for beginners! Ages 12+

September 26

Call 270-247-2334 to sign up

Fees are due by September 18