Hopkinsville Art Guild: Mindful Heart Note Cards
Hopkinsville Art Guild: Mindful Heart Note Cards
The Hopkinsville Art Guild presents Mindful Heart Note Cards led by Jeannette Parent on Saturday, September 12, 2026. Registration deadline is September 8. The class will be held from 1 to 4 pm at First Presbyterian Church at 303 E. 9th Street, Hopkinsville, KY.
The theme is love. You will explore how to fill heart shapes with simple, beautiful patterns to create lovely, mailable pieces of art. Both beginners and advanced students are welcome as we explore mindful drawing. Supply list is provided upon registration.
Free to Hopkinsville Art Guild members, non-members $35
Register at www.hopkinsvilleartguild.org by September 8. Send questions to info@hopkinsvilleartguild.org.
First Presbyterian Church
01:00 PM - 04:00 PM on Sat, 12 Sep 2026
Event Supported By
Hopkinsville Art Guild
270-962-7307
First Presbyterian Church
303 E. 9th StreetHopkinsville, Kentucky