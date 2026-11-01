© 2026
News and Music Discovery
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Madisonville 63rd Annual Veterans Parade

Madisonville 63rd Annual Veterans Parade

Join us for Kentucky’s Largest Veterans Day Parade on Nov. 8th, 2026, on Main Street in Madisonville, KY! The parade begins at 2 pm.

Madisonville is proud to host its 63rd annual Veterans Parade, honoring the men and women who served our nation. This year’s parade will be in Honor and Memorial of Donnie Carroll.

Interested in participating? Contact:

AMERICAN LEGION POST 6, located at 856 Legion Dr.

For questions or forms, contact: madisonvillelegion6@gmail.com

Downtown Madisonville
02:00 PM - 03:00 PM on Sun, 8 Nov 2026

Event Supported By

City of Madisonville
https://www.facebook.com/MadisonvilleKYEvents
Downtown Madisonville