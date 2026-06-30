McCracken County Cooperative Extension Cut Flowers
McCracken County Cooperative Extension Cut Flowers
Cut Flowers 2026 Horticulture Program Come learn all about cut flowers! Age: 18+ Please register
McCracken County Cooperative Extension Office
05:00 PM - 06:00 PM on Tue, 7 Jul 2026
Event Supported By
McCracken County Cooperative Extension
(270) 554-9520
dl_ces_mccracken@email.uky.edu
McCracken County Cooperative Extension Office
2025 New Holt RoadPaducah, Kentucky 42001
270-554-9520
mccracken.ext@uky.edu