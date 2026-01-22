McLib ESL Class

El programa de ESL de la biblioteca ofrece un ambiente acogedor y de apoyo donde los participantes mejoran sus habilidades en inglés a través de actividades de conversaciónes, lecturas, escritura y comprensión auditiva. El programa se enfoca en la comunicación en situaciones de la vida diaria, ayudando a los participantes a desarrollar confianza para el trabajo, la escuela y la interacción en la comunidad. Está abierto a todos los niveles y promueve el aprendizaje continuo, el intercambio cultural y la conexión comunitaria.

Lamentablemente tendremos un cupo limitado de 20 personas por clase.

The library’s ESL program provides a welcoming and supportive environment where the participants improve their English skills through conversation, reading, writing, and listening activities. The program focuses on real-life communication, helping participants build confidence for everyday situations such as work, school, and community interactions. Open to all levels, it promotes lifelong learning, cultural exchange, and community connection.

Unfortunately will be having a limit of 20 persons per class.

