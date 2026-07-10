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Tennessee RiverLine - Free Paddle Event

Tennessee RiverLine - Free Paddle Event

Join us for a free paddle event! Registration opens 10 days before the events. Mark your calendars so that you don't miss out - space is limited! Note that we have moved up our start time by one hour this year. Tennessee RiverLine: Paducah-McCracken County has kayaks available for use (tandem and single). Those with their own kayaks are also invited to join.

For more information or to register: 270-444-8508 or www.paducahky.gov/registration or visit us on Facebook: https://www.facebook.com/TNRiverLinePaducahMcCracken

Tennessee RiverLine
08:00 AM - 11:00 AM on Sat, 18 Jul 2026

Event Supported By

Paducah Parks & Rec Department
(270)444-8508
parkinfo@paducahky.gov
http://paducahky.gov/parks-recreation-department
Tennessee RiverLine
4220 Clarks River Road
Paducah, Kentucky 42003
2704448508
parkinfo@paducahky.gov
https://www.tnriverline.org/events-schedule/2026/6/20/paducah-paddle-f8y7p