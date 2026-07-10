Tennessee RiverLine - Free Paddle Event

Join us for a free paddle event! Registration opens 10 days before the events. Mark your calendars so that you don't miss out - space is limited! Note that we have moved up our start time by one hour this year. Tennessee RiverLine: Paducah-McCracken County has kayaks available for use (tandem and single). Those with their own kayaks are also invited to join.

For more information or to register: 270-444-8508 or www.paducahky.gov/registration or visit us on Facebook: https://www.facebook.com/TNRiverLinePaducahMcCracken