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Aug. 2026 contested local races: Montgomery County

WKMS
Published August 3, 2026 at 2:35 PM CDT

Below is a list of candidates who are running in contested races for county-level offices in Montgomery County on Aug. 6. For each of these offices, voters can only choose one candidate.

COUNTY MAYOR

  • Wes Golden, Republican
  • Isaac Greenwood, Democrat
  • Christine Marine McNemar, Independent

COUNTY COMMISSION DISTRICT 1

  • John M. Gannon, Republican
  • Garfield Scott, Democrat

COUNTY COMMISSION DISTRICT 7

  • Nathan Burkholder, Republican
  • Rebecca Janssen, Democrat

COUNTY COMMISSION DISTRICT 9

  • Jorge L. Padro Jr., Republican
  • Lekeishia A. Hicks, Democrat

COUNTY COMMISSION DISTRICT 11

  • David Shively, Republican
  • Luther Hutcherson, Democrat

COUNTY COMMISSION DISTRICT 14

  • Adrian Dailey, Democrat
  • Joshua Beal, Independent

COUNTY COMMISSION DISTRICT 15

  • David L. Harper, Republican
  • Justin Medearis, Independent
  • Robert Waugh, Independent

COUNTY COMMISSION DISTRICT 16

  • Gary T. Kenney, Republican
  • Lisa L. Prichard, Democrat

COUNTY COMMISSION DISTRICT 18

  • Tiffany Pearly Manning, Democrat
  • Ryan Gallant, Independent

COUNTY COMMISSION DISTRICT 19

  • Cydney Daane, Republican
  • Alexander Taylor Pegram, Democrat

COUNTY COMMISSION DISTRICT 20

  • Chris Carbin, Republican
  • Renee Michelle Bruens, Democrat

COUNTY COMMISSION DISTRICT 21

  • Brad VanKirk, Republican
  • David Wayne Shelton, Independent

GENERAL SESSIONS AND JUVENILE COURT JUDGE, DIVISION V (UNEXPIRED TERM)

  • Erin Poland Nolder, Republican
  • Merriel Bullock-Neal, Democrat

SHERIFF

  • Mike Oliver, Republican
  • Dexter L. Mines, Sr., Independent
  • Johnny M. Ransdell, Independent

CIRCUIT COURT CLERK

  • Wendy Davis, Republican
  • Monica M. Meeks, Independent

SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 1

  • Kailee Cordell, Republican
  • Carol A. Berry, Democrat

SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 3

  • Teresa Crosslin, Republican
  • Darryl Anderson, Democrat

SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 5

  • Jessica Meyers Shaffer, Republican
  • Jacqueline A. Burton, Democrat

SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 7

  • Chris Trawinski, Republican
  • Duana Cherina Hall, Democrat
  • Driscoll “Cole” Augustine, Independent
  • Hunter Stapp, Independent
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