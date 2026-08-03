Aug. 2026 contested local races: Montgomery County
Below is a list of candidates who are running in contested races for county-level offices in Montgomery County on Aug. 6. For each of these offices, voters can only choose one candidate.
COUNTY MAYOR
- Wes Golden, Republican
- Isaac Greenwood, Democrat
- Christine Marine McNemar, Independent
COUNTY COMMISSION DISTRICT 1
- John M. Gannon, Republican
- Garfield Scott, Democrat
COUNTY COMMISSION DISTRICT 7
- Nathan Burkholder, Republican
- Rebecca Janssen, Democrat
COUNTY COMMISSION DISTRICT 9
- Jorge L. Padro Jr., Republican
- Lekeishia A. Hicks, Democrat
COUNTY COMMISSION DISTRICT 11
- David Shively, Republican
- Luther Hutcherson, Democrat
COUNTY COMMISSION DISTRICT 14
- Adrian Dailey, Democrat
- Joshua Beal, Independent
COUNTY COMMISSION DISTRICT 15
- David L. Harper, Republican
- Justin Medearis, Independent
- Robert Waugh, Independent
COUNTY COMMISSION DISTRICT 16
- Gary T. Kenney, Republican
- Lisa L. Prichard, Democrat
COUNTY COMMISSION DISTRICT 18
- Tiffany Pearly Manning, Democrat
- Ryan Gallant, Independent
COUNTY COMMISSION DISTRICT 19
- Cydney Daane, Republican
- Alexander Taylor Pegram, Democrat
COUNTY COMMISSION DISTRICT 20
- Chris Carbin, Republican
- Renee Michelle Bruens, Democrat
COUNTY COMMISSION DISTRICT 21
- Brad VanKirk, Republican
- David Wayne Shelton, Independent
GENERAL SESSIONS AND JUVENILE COURT JUDGE, DIVISION V (UNEXPIRED TERM)
- Erin Poland Nolder, Republican
- Merriel Bullock-Neal, Democrat
SHERIFF
- Mike Oliver, Republican
- Dexter L. Mines, Sr., Independent
- Johnny M. Ransdell, Independent
CIRCUIT COURT CLERK
- Wendy Davis, Republican
- Monica M. Meeks, Independent
SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 1
- Kailee Cordell, Republican
- Carol A. Berry, Democrat
SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 3
- Teresa Crosslin, Republican
- Darryl Anderson, Democrat
SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 5
- Jessica Meyers Shaffer, Republican
- Jacqueline A. Burton, Democrat
SCHOOL BOARD MEMBER DISTRICT 7
- Chris Trawinski, Republican
- Duana Cherina Hall, Democrat
- Driscoll “Cole” Augustine, Independent
- Hunter Stapp, Independent